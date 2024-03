Tmerr/ Thithi kimikate të rrezikshme, 11-vjeçari humb jetën pas lojës në TikTok

Një 11-vjeçar ka vdekur në Mbretërinë e Bashkuar, pasi thithi kimikate toksike në një sfidë të rrjeteve sociale të njohur si “kromimi”.

Tommie-Lee Gracie Billington pësoi një arrest kardiak në shtëpinë e një shoku të tij në Lancaster të shtunën.

Ai u dërgua me urgjencë në një spital aty pranë, ku edhe ndërroi jetë.

“Ai vdiq pas një nate në shtëpinë e një shoku. Djemtë kishin përjetuar maninë e kromit të TikTok.

Tommie-Lee menjëherë iu nënshtrua arrestit kardiak dhe vdiq. Në spital bënë gjithçka për ta rikthejnë në jetë, por asgjë nuk funksionoi. Ai kishte shkuar. Ai kishte një zemër prej ari, si babai i tij. Familja jonë është plotësisht e shkatërruar”, tha gjyshja e djalit, Tina Burns, për mediat lokale.

“Chroming” është sfida më e fundit për të goditur TikTok dhe përfshin thithjen e tymrave nga sendet e zakonshme shtëpiake si acetoni, holluesit e bojës dhe produktet e pastrimit.

Kjo praktikë mund të shkaktojë dëmtime të rënda të trurit, mbytje, arrest kardiak dhe probleme me frymëmarrjen. Sfida është shumë e pëlqyer, pavarësisht se ka shkaktuar shumë probleme tek adoleshentët në mbarë botën.

Familja beson se TikTok duhet të bëjë më shumë për t’i mbajtur përdoruesit të sigurt dhe madje duhet të mbyllet për të parandaluar që fëmijët e tjerë të vdesin.

“Të dyja familjet tona janë plotësisht të shkatërruara, por ne të gjithë duam të njëjtën gjë”, tha Burns, duke iu referuar familjes së mikut të tij Tommie-Lee./ Gazeta Shqiptare

Lancashire Police were called to the scene around noon where they found Tommie-Lee Gracie Billington unresponsive. https://t.co/OVVxXHRY9E

