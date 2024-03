VIDEO/ Ekspert i penalltive me Koniasporin, Cikalleshi realizon dy herë, një me panenka

Pas Rei Manajt, ishte radha e Sokol Cikalleshit të shënonte në kampionatin turk ditën e sotme. Sulmuesi i Kombëtares shqiptare realizoi dy gola me Koniasporin, që po luan në fushën e vet kundër Adana Demirspor.









Edhe këtë herë goleadori kavajas shënoi nga pika e bardhë. Ishte minuta e shtatë kur Konya fitoi një penallti, të cilën sulmuesi kuqezi e shndërroi në gol. I dhjeti sezonal në kampionat për 32-vjeçarin.

GOLI I PARE I CIKALLESHIT

Por bomberi shqiptar nuk u ndal me kaq. Pasi miqtë barazuan rezultatin, ai sërish ktheu në avantazh skuadrën e tij dhe përsëri e bën nga pika e bardhë, por kësaj here me panenka.

GOLI I DYTE I CIKALLESHIT

PANORAMASPORT.AL