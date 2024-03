“Zgjedhjet në Himarë i shpall Presidenti dhe jo kryeministri”/ Rama komenton dënimin e Fredi Belerit: Nuk është mbi ligjin dhe…

Kryeministri Edi Rama nga Shkodra, në konferencë për mediat me gazetarët, u pyet nëse do të ketë zgjedhje të reja në Himarë, pas dënimit të kryebashkiakut të zgjedhur Fredi Beleri.









Rama tha se për këtë gjë duhet të presim vendimin e Apelit të GJKKO-së, ndërsa shtoi se askush, as brenda vendit dhe as jashtë Shqipërisë nuk duhet që të komentojë vendimet e drejtësisë shqiptare.

“Ju e dini mirë pse nuk kemi pasur zgjedhje. Ka qenë një shfaqje e vullnetit të mirë nga ana e Shqipërisë. Duhet të presim vendimin e apelit dhe pastaj duhet të veprojmë sipas ligjit.

Ju kujtojë që zgjedhjet nuk i shpall kryeministria, por presidenti. Është një proces që do ndjekw procedurën ligjore.

Do kishte qenë fortë e udhës që drejtësia të ishte lënë e qetë, siç e kemi lënë ne të qetë për këdo brenda, sepse është drejtësia shqiptare lidhet me qytetarët e Shqipërisë. Zotëria është një qytetarë i Shqipërisë, nuk është as mbi të tjetër dhe as nën të tjerët, pasi ligji është i barabartë për të gjithë.

Për ne që nuk komentojnë vendimet e drejtësisë, tingëllon paska cingëritse që dëgjojmë zëra në gjuhë të huaj që komentojnë vendimet e Shqipërisë”, tha Rama.