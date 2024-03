VIDEO/ Gjimshiti protagonist me asist, Atalanta i merr pikë Juves në shtëpi dhe afron festën e titullit të Interit

Juventusi dhe Atalanta kanë ndarë pikët në ndeshjen e vlefshme për javën e 28-të në Serinë A.









Sfida u zhbllokua nga Kupmainers në minutën e 35’ dhe kështu Atalanta e mbylli në avantazh pjesën e parë.

Ndërsa në të dytën, në të 66’ erdhi goli i barazimit nga Kambiaso. Pas 4 minutash, Milik përmbysi sfidën në Torino.

Sfida u ndez edhe më shumë në të 75-ën kur Gjimshiti i dha asist Kupmainersit duke rikthyer baraspeshën.

Me këtë barazim, Juventusi renditet në vendin e 3-të me 58 pikë duke afruar Interin edhe më shumë me titullin.

REZULTATI

JUVENTUS 2-2 ATALANTA

66′ Kambiaso, 70′ Milik / 35′, 75′ Kupmainers

GOLI I DYTË I KUPMAINERS (VIDEO)

GOLI I MILIK (VIDEO)

GOLI I KAMBIASO (VIDEO)

GOLI I KUPMAINERS (VIDEO)

FORMACIONET ZYRTARE

