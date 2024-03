Brahim Diaz zgjedh Marokun para Spanjës, trajneri De La Fuente: I uroj më të mirat!

Lojtari i Real Madridit, Brahim Diaz, priti për Spanjën dhe dha disa shenja dashurie që nuk erdhën. Ndërkohë nga Maroku i kanë premtuar se do të jetë titullar i një projekti shumë ambicioz.









Për këtë arsye, Brahim Diaz ka vendosur që të refuzojë cdo ftesë që mund t’i vijë nga Spanja në këto momente para miqësoreve të marsit.

Menjëherë ka reaguar trajneri i Spanjës, Luis de la Fuente. Ky i fundit kishte vendosur të thërriste Diaz për ndeshjet miqësore ndaj Kolumbisë dhe Brazilit, por nuk mundi të garantonte praninë e mesfushorit në Euro2024.

“Unë e respektoj qëndrimin e tij, secili është i lirë të marrë vendimet e veta. Për mua ka gjithmonë tre alternativa për t’u përzgjedhur: e para, që mund të luajë në kombëtare, e dyta, që duan ta bëjnë këtë dhe tre, që i përzgjedh trajneri. Gjëja më e rëndësishme është të duash, pa kërkesa e detyrime, me të drejta dhe detyrime të barabarta. Unë nuk kam biseduar me të. Unë telefonoj ose nuk telefonoj dhe njerëzit bëjnë atë që mendojnë se duhet të bëjnë. Me siguri unë kam qenë ai që e kam përzgjedhur më shumë. Unë e vlerësoj shumë dhe i uroj më të mirat. Respekt total dhe absolut”.

