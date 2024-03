Foto/ Deputetja socialiste nuk heq dorë nga çantat firmato

Kemi folur shpesh për aksesorët që zonjat e politikës zgjedhin për seancat e tyre plenare. Çanta, këpucët, bizhuteritë, si dhe veshjet kanë qenë shpesh në qendër të vëmendjes sonë. Pjesë e këtij vëzhgimi ka qenë edhe deputetja e Partisë Socialiste, Aurora Mara.









Më herët kemi folur për stilin e saj sportiv, ku prej muajsh nuk shfaqet më me taka në Parlament. Por me siguri, Mara nuk heq dorë nga çantat e markave. Vetëm pak kohë më parë, paparaci ynë e fotografoi me një çantë firmato.

Ndërkohë këtë herë, deputetja kishte zgjedhur një çantë të zezë të markës “Valentino”. Natyrisht që një aksesor shumë i veçantë dhe i kombinueshëm thuajse me çdo veshje. Ashtu edhe një aksesor me një çmim të kripur.