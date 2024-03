Gazetari zbardh detaje për vrasjen e 19-vjeçarit në Fier pas sherrit në TikTok. Ish-prokurori: Thika ishte marrë për qëllime kriminale

Gazetari Fatjon Gjinaj ka zbuluar detaje lidhur me vrasjen e një 19-vjeçari Grei Bihuci, ditën e sotme në Fier, nga një bashkëmoshatar i tij, pas sherrit në rrjete sociale.









Gjinaj, i ftuar në emisionin ‘Open’ në News24 shprehet se viktima kishte lënë dy orët e fundit të mësimit dhe ishte takuar me autorin e dyshuar Fation Muka me të cilin ka pasur fillimisht përplasje verbale e më pas ka kaluar në përleshje fizike.

Po ashtu sipas tij gjatë përplasjes fizike një tjetër i ri ka ndërhyrë për t’i ndarë, por ka mbetur i plagosur nga thika e autorit. Sipas tij konflikti ka nisur në rrjetin social TikTok.

“Nga të dhënat e deritanishme viktima ka lënë dy orët e fundit të mësimit. Kanë patur një përplasje verbale që ka agravuar në konflikt fizik. Në vendngjarje kanë qenë disa persona që shoqëronin viktimën dhe autorin Florian Muka. Një prej tyre ka ndërhyrë dhe në tentativë për të parandaluar agravimin e konfliktit është plagosur. Plaga e viktimës ka qenë fatale dhe pavarësisht ndërhyrjes së mjekëve nuk është mundur të shpëtohet 19-vjeçari.

Mes tyre ka pasur përplasje verbale dhe disa komente ofenduese në TikTok. Gjithçka ka agravuar në përplasje fizike. Në rrethin e njohjeve të djemve ata përshkruhen si djem të qetë dhe jo problematikë, madje frekuentonin rregullisht shkollën”, tha gazetari.

Ndërsa ish-prokurori Eugen Beci tha se për krimin fajtor është edhe vetë shoqëria ndërsa konflikti ka nisur tre muaj më parë.

Ai shtoi se thika ka qenë me vete për të kryer një veprim kriminal.

“Viktima ka dashur të ndajë sherrin mes personave dhe nuk ka qenë burimi i konfliktit. Autori dhe shoku i viktimës kanë pasur një konflikt tre muaj më parë, para dhjetë ditësh kanë treguar thikat. Kanë pasur një konflikt një ditë më parë, më pas ka agravuar konflikti sot dhe ka përfunduar me një vrasje të një personi që nuk ka pasur lidhje.

Në momentin që policia ka kryer arrestimet, ka rezultuar se vetëm viktima ka qenë nxënës i shkollës, ndërsa autorët e kanë braktisur shkollën. Në rastin konkret ka shumë institucione që duhet të përgjigjen për ngjarjen, kemi shkollën, familjen dhe shoqërinë. Ka tre muaj që ka një konflikt midis adoleshentëve dhe askush nuk ka ndërhyrë.

Thika ka qenë me vete për të kryer një veprim kriminal dhe kemi të bëjmë vërtetë motiv të dobët, por me paramendim. Kjo duhet të vërë në alarm për shoqërinë dhe policia të ushtrojë më shumë kontrolle. Problemet me thika i kanë shumë shtete, por policia duhet të reagojë më shpejt”, tha ai.