“Shqipëria është mbushur me varre greke, serbe e malazeze”/ Banorët e Dukagjinit protestë përpara Bashkisë Shkodër: Duam të ndërtojmë bustin e Lekë Dukagjinit

Disa banorë të Dukagjinit kanë dalë sot në protestë përpara Bashkisë Shkodër, pasi kërkojnë vendosjen e bustit të Lekë Dukagjinit në qendër të qytetit.









Banorët kërkojnë që të takohen me kryetarin e bashkisë Shkodër, Benet Beci lidhur me këtë çështje, që sipas tyre është në dijeni të kërkesave të tyre dhe kanë biseduar edhe më parë për këtë çështje.

Protestuesit shprehen se kanë marrë shpesh herë premtime për vendosjen e bustit të Lekë Dukagjinit në Shkodër, që sipas tyre është hartues i kanunit dhe krahu i djathtë i Skënderbeut në mbrojtjen e kombit shqiptar përballë pushtuesve osman.

Një prej qytetarëve të Dukagjinit, Lekë Zogu, u shpreh se busti i Lekë Dukagjinit ka tre vite që është bërë nga emigrantët.

“Emigrantët e Dukagjinit ka tri vjetë që kanë bërë kërkesë që Lekë Dukagjinit me i bo një monument për ta kujtuar pas kaq shekujsh. U la në harresë, luftëtar i madh i Dukagjinit, Shkodrës dhe Shqipërisë. Busti ka dy vjet që është bërë gati, kanë investuar njerëzit tanë jashtë. Kemi kërkuar disa herë për vendin, fjalët kanë qenë të mira por asnjë nuk është bërë. Sot Dukagjini kërkon vendin ku të vendosim bustin. Mendoj që më rastin e pashkëve të vendosim edhe bustin e Lekë Dukagjinit”, është shprehur ai.

Ndër të tjera, protestuesit theksojnë se Shqipëria është mbushur me varre greke, serbe e malazeze dhe me buste te pushtuesve turq e grek ndërkohë që një figurë si ajo e Lekë Dukagjinit hezitohet që të vendoset.

“Jemi në protestë për arsyen e vendosjes së monumentit të Lekë Dukagjinit. Kemi rreth 2 vite që kemi bërë kërkesë qysh me kryetarin e parë, na e ka dhënë fjalën që do e vendosin por nuk e kanë vendos. Benet Beci na ka dhënë fjalën e besën e burrit duke më thënë ;a mund më prit deri në shtator’. Deri më sot nuk na ka takuar për të bashkëbiseduar për të vendos monumentin. Lekë Dukagjini është figura më e madhe e kombit shqiptar, që përkrah Gjergj Katriotit ka luftuar, është pjesë e Principatës së Dukagjinit. Na ka lënë amanet kanunin që i ka bërë ndër mbarë kombit shqiptar e që studiohet nga të gjithë nëpër botë. Sot ne kemi vendos monumente të pushtuesve dhe nuk kemi vend për atë që na ndërtuar themelet e kombit. Shqipëria është mbushur me varre greke, serbe e malazeze dhe me buste te pushtuesve turq e grek.Jena mbledh me na prit kryetari në zyrë, është detyrë e tij, nuk kemi marrë asnjë përgjigje, kurrë nuk kemi marrë asnjë përgjigje për kërkesat tona”, theksoi ai.

“Ne kemi ardhur për tu takuar me kryetarin e bashkisë së Shkodrës, dhe duhet të na pres për disa pika që në i kemi kërkuar vazhdimisht për të vendosur bustin e Lekë Dukagjinit në Shkodër. Nuk është hera e parë ,por edhe ky kryetar e di që busti është bërë dhe pret me u vendos. Në tërë Shkodrën, dhe pikërisht ku kemi kërkuar për ta vendosur ne është vend i arsyeshëm. Lekë Dukagjini ka projektuar kushtetutën e parë shqiptare, ka qenë krah i djathtë i Skënderbeut”, tha një tjetër banor i Dukagjinit.