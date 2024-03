Interi në Madrid jo vetëm për Champions, drejtuesit lënë takim me menaxherin e Lautaro Martinez

Lautaro Martinez po shkëlqen me Interin ketë sezon. “Nerazzurrët” kanë në radhët e tyre një nga qendërsulmuesit më të mirë në botë, dhe duke qenë se është i tillë, synojnë që ta mbajnë për një kohë të gjatë. Afati i mbarimit të kontratës së argjentinasit është vera e vitit 2026, gjë që nuk shkakton shumë ankth. Megjithatë, drejtuesit e klubit italian po mendojnë për një rinovim të mundshëm.









Interi do të luajë ndeshjen e kthimit të Champions League në Madrid, kundër Atletikos. Pavarësisht se fokusi duhet të jetë totalisht tek ndeshja, drejtuesit e klubit nuk po mendojnë vetëm atë. Kryeqyteti spanjoll është vendi në të cilin jeton edhe agjenti i Martinezit, Alehandro Kamanon. Italianët do t’i shfrytëzojnë ato 2 ditë qëndrim në Spanjë për tu takuar me Kamanon dhe për të negociuar në lidhje me një kontratë të re për sulmuesin.

Shifrat normalisht janë të larta, dhe agjenti kërkon një rritje prej 3.5 milion eurosh në pagën e futbollistit. Pra nga 6.5 milion që merr aktualisht në sezon, të shkojë ne 10. Pavarësisht kërkesave së agjentit të Martinez, drejtuesit mendojnë që mund t’i bindin edhe me një pagë prej 8.5 milion eurosh.

Lautaro Martinez për momentin ka zhvilluar 33 ndeshje me Interin këtë sezon, ku ka arritur të shënojë 25 gola në të gjitha kompeticionet. Ai aktualisht kryeson listën e golashënuesve në Seria A me 23 realizime, 8 më shumë se sa rivali i tij më i afërt, Vlahoviç.

