“Jemi ndarë totalisht”- Heidi Baci flet për fundin e lidhjes me Romeo Veshajn, hedh akuza ndaj Jul Dedës: U fut në marrëdhënien tonë, më ka përdorur për…

Në spektaklin e mbrëmjes së sotme, Heidi Baci, është shprehur se është ndarë përfundimisht me aktorin e humorit, Romeo Veshaj.









Ajo gjithashtu hodhi akuza ndaj Jul Dedës duke thënë se ka ndërhyrë në lidhjen e tyre dhe se e ka përdorur për të sulmuar Romoen.

Pjesë nga diskutimi:

Heidi: Këta të dy kanë pasur probleme me njëri tjetrin dhe nuk kam dashur të futem. Kur më fusin..

Ledjoni: Të futi Romeo ‘pse nuk më mbron në diskutimet me Julin’

Heidi: Mos bërtisni se do bëhem e egër. Kam qenë në një situatë konfuze, nuk po luaj në asnjë formë. Jam munduar të rregulloj marrëdhënien time me Romeon. Del Juli, që kam dashur të riafrohem dhe edhe njëherë përdori emrin tim me të Romeos, u fut te lidhja.

Juli: A je e ndarë?

Ledjoni: Si duhet të të shohë ty?

Heidi: Si lojtare. Juli ka ndërhyrë në këtë situatë. Më thotë që kam besim te ty dhe më përdor për t’i rënë Romeos.

Juli: Më ke thënë je ndarë.

Heidi: Kam shkuar e kam qartësuar, jemi të ndarë totalisht

Juli: Shyqyr që e pranove

Ledjoni: Kam bërë gabim se kam ndjenjë për Romeon dhe nuk kam arritur ta ndajë mendjen. Nuk e mendoj që jam lojtare më e fortë se Romeo. Të dy jemi të fortë.