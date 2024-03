E zbulon vetë Ledion Liço: Luiz Ejlli të shtunën do futet në “Big Brother VIP”, ai do të jetë si…

Moderatori Ledion Liço mbrëmjen e djeshme ka treguar se fituesi i “Big Brother VIP 2”, Luiz Ejlli do të jetë i ftuar në primen e së shtunës.









“Është përfolur më së shumti këtë kohë, a do të hyjë, çfarë do të bëjë. E kam fjalën për fituesin e edicionin të kaluar të ‘Big Brother VIP’. Luiz Ejlli do të jetë i ftuar të shtunën, ku do të na shoqërojë gjatë gjithë mbrëmjes”, tha prezantuesi, duke mos treguar më shumë detaje.

Kujtojmë që sezonin e kaluar, loja e këngëtarit bëri bujë në mediat rozë, duke bërë për vete një publik të gjerë.

Si një ndër personat më të komentuar, ai u shndërrua në “fenomenin” e të gjitha sezoneve të “Big Brother”.

Kujtojmë që Luizi u njoh dhe u dashurua dhe u martua brenda shtëpisë me Kiara Titon, duke e vazhduar romancën e tyre edhe pas daljes nga shtëpia, ndërsa së shpejti do të bëhen prindër për herë të parë.