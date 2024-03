Emër i ri për stolin e Barcelonës, Deko takohet me ish-mbrojtësin holandez

Barcelona arriti të kualifikohej për në çerekfinalet e Ligës së Kampionëve duke mundur me rezultatin 3-1 Napolin dhe duke arritur kështu një nga objektivat e klubit. Gjithsesi drejtuesit vazhdojnë të jenë në kërkim të një trajneri që do të zëvendësojë Çavin, i cili do të largohet në fund të sezonit.









Emri më i fundit që i shtohet listës së kandidatëve është ai i ish-mbrojtësit holandez, Xhovani van Bronkhorst.

49-vjeçari është pa skuadër që nga vera e vitit 2022, kur e mbylli me Rejnxhërsin dhe duket se është i gatshëm për një rikthim te Barcelona, kësaj radhe si trajner.

Van Bronkhorst është takuar me drejtorin sportiv Deko dhe duket se bisedat e para kanë shkuar mirë.

Në listën e emrave të kandidatëve për stolin e Barcelonës janë gjithashtu edhe Hansi Flik, Tomas Tuhel dhe Antonio Konte.

PANORAMASPORT.AL