Krijonin martesa false duke iu siguruar emigrantëve dokumentet, në pranga 4 shtetas

Katër shtetas filipinas janë arrestuar pasi mashtronin emigrantët duke ushtruar punën si “agjenci” martesash.









Ata krijonin martesa false me pretendimin se ata mund ti ndihmojnë emigrantët të anashkalojnë ligjet e imigracionit dhe të marrin kartat jeshile.

Shtetasit u dënuan këtë javë për mashtrimin në gjykatën federale në Boston.

Mbi 600 emigrantë kishin rënë pre e mashtrimit të dokumenteve të emigracionit për rekrutimin e qytetarëve amerikanë për t’u martuar me klientët e agjencisë, duke organizuar qindra martesa false në këmbim të parave, thanë prokurorët federalë në Massachusetts.

Raportohet se shërbimi për martesat me mashtrim dhe rregullimi i statusit të imigrimit të klientëve do të kushtonin midis 20,000 dhe 35,000 dollarë.

Autoritetet thanë se Marcialito Biol Benitez, 50 vjeç, drejtonte të ashtuquajturën “agjenci” nga zyrat në Los Anxhelos

Agjencia më pas do të organizonte ceremoni të rreme dasmash me zyrtarë të punësuar në internet dhe do të merrte foto të klientëve pa dokumente dhe bashkëshortëve qytetarë përpara dekoratave të dasmës për t’u dorëzuar më vonë me peticionet e emigracionit,” tha zyra e avokatit.

Benitez dhe bashkëpunëtorët e tij do të ndihmonin gjithashtu çiftet e rreme të përgatiteshin për të kaluar intervista me autoritetet e emigracionit dhe “këshilluan klientët për krijimin dhe ruajtjen e pamjes së martesës legjitime me bashkëshortët e tyre,” tha avokati.