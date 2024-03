E trishtë/ Aktorja e njohur gjendet e vdekur! Pak kohë më parë pranoi se kishte probleme ekonomike

Një lajm i trishtë ka ardhur nga bota e artit. Aktorja e njohur amerikane Robyn Bernard ka vdekur në moshën 64-vjeçare.









Mediat amerikane shkruajnë se ajo u gjet e vdekur pas një biznesi në San Jacinto, Kaliforni. Shkaku i vdekjes së saj nuk është zbuluar dhe detektivët po hetojnë aktualisht, ku dyshohet se mund të kemi edhe me një vrasje.

Por para vdekjes së saj, ajo kishte kaluar kohë të vështira dhe mund të kishte qenë e pastrehë.

Kush ishte Robyn Bernard?

Aktorja, e cila lindi në Teksas në vitin 1959, pati rolin e saj të parë në aktrim në thrillerin francez të Jean-Jacques Beneix të vitit 1981, Diva . Më vonë ajo u ribashkua me regjisorin për romancën e nominuar për Oscar në vitin 1986, Betty Blue.

Ajo vazhdoi të luante yje të ftuar në shfaqje të tilla si Ëhiz Kids , The Facts of Life dhe Simon and Simon.

Ishte në vitin 1984 kur ajo filloi punën e saj në ekran duke luajtur fishekzjarrë Terry Brock në Spitalin e Përgjithshëm. Bernard luajti në 145 episode përpara se të largohej nga sapuni në vitin 1990, kur personazhi i saj, një muzikant alkoolik, siguroi një marrëveshje diskografike dhe u largua.

Nga vitet nëntëdhjetë e tutje, Bernard kishte role të rralla. Ajo u shfaq në mini-serialin francez Maigret (të mos ngatërrohet me shfaqjen britanike) në 1992 dhe në filmin e vitit 1997 Kings for a Day.