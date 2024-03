Gjashtë përfitime shëndetësore të uthullës së mollës që ndoshta nuk i dini

Uthulla e mollës (ACV) është një uthull e prodhuar nga mollët e grimcuara të fermentuara, sheqeri dhe majaja, dhe është gjithashtu një përbërës kryesor për turshitë, marinatat, salcat e sallatave dhe shumë pjata të tjera. Mirëpo, ACV vjen në ndihmë si një kurë shtëpiake për një sërë problemesh, përfshirë parandalimin e urthit dhe për të luftuar mikrobet. Sipas studimeve të fundit, mund të ndihmojë në uljen e niveleve të sheqerit në gjak dhe promovimin e humbjes së peshës, ndër efektet e tjera pozitive shëndetësore.









Më poshtë, gjashtë përfitime shëndetësore të uthullës së mollës që mund të mos i dini.

1. E pasur me elementë të shëndetshëm.

Përbërësi kryesor aktiv i uthullës së mollës është acidi acetik që i jep asaj një aromë të fuqishme. Studiuesit nxjerrin përfundimin se ky acid është përgjegjës për përfitimet e saj shëndetësore pasi përmban 5-6% acid acetik.

2. Vret bakteret e dëmshme.

ACV mund të ndihmojë në vrasjen e patogjenëve dhe disa llojeve të baktereve gjithashtu. ACV gjithashtu vepron si një ruajtëse ushqimore, pasi studimet tregojnë se si i ndalon bakteret si E. coli të rriten dhe të prishin ushqimin.

3. Ndihmon në menaxhimin e diabetit.

Uthulla e mollës mund të bëjë mrekulli për njerëzit që vuajnë nga diabeti i tipit 2, i cili karakterizohet nga nivele të larta të sheqerit në gjak të shkaktuar nga rezistenca ndaj insulinës ose paaftësia për të prodhuar insulinë. Edhe një provë klinike në 2019-ën rekomandoi konsumimin e ACV që mund të ketë efekte të dobishme në indeksin glicemik dhe stresin oksidativ tek individët me diabet dhe dislipidemi. Për më tepër, një rishikim tjetër i provave klinike në vitin 2021 zbuloi se konsumi i ACV ishte i dobishëm për statusin e glicemisë tek të rriturit.

4. Ndihmon në humbjen e peshës.

Hulumtimet kanë treguar se uthulla e mollës mund të rrisë ndjesinë e ngopjes dhe përfundimisht mund të bëjë që dikush të hajë më pak kalori dhe të humbasë peshë. Sipas një rishikimi, ata që morën uthull molle me një vakt që përfshinte ushqime të ngurta raportuan se ndiheshin më pak të uritur për 120 minuta pas ngrënies. Për më tepër, ata gjithashtu ndaluan së ngrëni ushqim për tre deri në njëzet e katër orë pas konsumimit të ACV.

5. Përmirëson shëndetin kardiak.

Problemet e zemrës janë një nga shkaqet kryesore të vdekjes, të cilat mund të reduktohen me konsumimin e duhur të uthullës së mollës. Uthulla e mollës mund të ndihmojë në uljen e niveleve të kolesterolit total, triglicerideve, lipoproteinave me densitet të ulët dhe lipoproteinave me densitet të lartë, sipas një vlerësimi të hulumtimit të vitit 2020.

6. Përmirëson shëndetin e lëkurës.

Uthulla e mollës përdoret ndonjëherë si një trajtim tipik për sëmundjet e lëkurës si ekzema dhe lëkura e thatë. Lëkura ka një aciditet të lehtë nga natyra, megjithatë, mund të jetë më pak acid për njerëzit që kanë ekzemë.

Aplikimi i ACV së holluar mund të ndihmojë në rivendosjen e ekuilibrit të pH të lëkurës dhe të forcojë barrierën që e mbron atë. Për më tepër, pastruesit alkaline dhe sapunët mund të përkeqësojnë ekzemën dhe të shkaktojnë një shpërthim, i cili gjithashtu mund të neutralizohet nga vetitë antibakteriale të ACV.