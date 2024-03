Efekti “Broja” te Fullhemi, edhe Fabricio Romano vë në dukje përmirësimin e dukshëm që kur u transferua sulmuesi shqiptar

Armando Broja në një farë mënyre ka ndihmuar Fullhemin. Jo duke dhënë kotribut me golat e tij në fushën e lojës, por duke bërë që nëpërmjet rritjes së konkurrencës, të zgjojë pjesëtarët e tjerë të sulmit të kësaj skuadre.

Kjo nuk është rastësi, pasi shifrat flasin për një ndryshim drastik të paraqitjeve të sulmuesit brazilian Rodrigo Muniz që nga momenti kur Broja u bë pjese e kësaj skuadre. Këtë e ka vënë në dukje sot edhe gazetari i njohur Fabricio Romano me një postim në rrjetet sociale, pasi Muniz shënoi 2 gola në ndeshjen ku Broja u dërgua në tribunë.

“Rodrigo Munz ka shënuar tashmë 7 gola në 7 ndeshje që nga data 2 shkurt, kur Armando Broja iu bashkua në huazim FUllhemit. Fullhemit do t’i kushtojë 4 milionë paund huazimi nga Çelsi, por tashmë vlera e Muniz është shumë më e lartë. Gola të shënuar në pjesën e parë të sezonit: 0. Gola që nga 2 shkurti: 7”, shkruante gazetari i njohur për merkaton ndërkombëtare.

⚪️ Rodrigo Muniz has now scored 7 goals in 7 games since February 2, when Armando Broja joined Fulham on loan.

It will cost Fulham £4m to Chelsea for Broja loan but Muniz’s value now way bigger.

Goals scored in first part of the season: 0️⃣.

Goals since February 2: 7️⃣. pic.twitter.com/jTaylp6vdl

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 16, 2024