Por*ostarja e famshme realizon ëndrrën e fëmijërisë: Do bëhem gjyqtare futbolli, shoh një të ardhme të ndritshme

Nga yll i pornos, në gjyqtare në fushat e blerta të futbollit. Kjo është ajo që po tenton të bëjë Elisa Sançez, një nga aktoret më të njohura në Brazil për pjesëmarrjen në dhjetëra filma me pullë të kuqe.









42-vjeçarja ka treguar nëpërmjet rrjeteve sociale se po mundohet të nisë këtë karrierë të re, edhe pse kishte pasiguri për shkak të mënyrës se si mund të reagonin tifozët kur ta shihnin në fushë.

“Frika ime më e madhe është se mund të paragjykohem në fushë. Kjo është e vetmja gjë që më ka frenuar. Kjo ishte ëndrra ime e fëmijërisë, por jeta më bëri ta harroja.

Unë i kam vënë objektiv vetes që këtë vit do të nis kursin për t’u bërë një gjyqtarë futbolli. Ndjehem gati dhe në formë të mirë me trupin tim që të shkoj në fushë. Shoh një të ardhme të ndritshme si gjyqtare. Do të studioj shumë që të kaloj menhëerë testet.

E pranoj që shpesh pyes veten nëse lojtarët dhe publiku do të më respektojnë, jam një grua dhe një ish-yll i pornos, ndaj duhet të jem e përgatitur për çdo gjë. Por jam shumë entuziaste”, tha Elisa, e cila ka drejtuar në vitin 2020 një ndeshje bamirësie në Rio De Zhaneiro.