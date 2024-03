“Kam nënshkruan një kontratë dhe nuk flas dot”- U fut përsëri në “Big Brother”, ja porosia që i la banorëve Luiz Ejlli

Fituesi i Big Brother VIP 2 dhe një ndër personat më të komentuar brenda shtëpisë, por edhe jashtë saj, Luiz Ejlli ishte i pranishëm mbrëmë gjatë spektaklit teksa zgjodhi ti thotë banorëve dy fjalë.









Ai shprehet se për shkak të një kontrate që ai ka nënshkruar nuk mund të flasë shumë por i këshilloi konkurrentët të qeshin më shumë.

“Kam Kiarën në shtëpi se do kisha qëndruar edhe unë me ju.

Jeni të mirë, vazhdoni kam firmosur një kontratë dhe nuk me lejohet t’ju them asgjë po diçka po e them qeshni me shumë se ju sheh e gjithë Shqipëria.”