Legjenda e futbollit korçar, Teodur Vaso ka humbur jetën në moshën 82-vjeçare. Ai humbi jetën mëngjesin e sotëm.









Gjatë karrierës së tij futbollistike ka shënuar 26 gola duke qenë në role mbrojtëse, dhe ka qenë përfaqësues në 36 ndeshje ndërkombëtare, 18 ndeshje me kombëtaren shqiptare, 15 ndeshje me skuadrën Partizani dhe tre me skuadrën korçare.