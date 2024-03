Përfundon Asambleja e PS, Klosi: Morëm vendime për fazën e tretë të rienergjizimit. Ja kur do të mbahen zgjedhjet e reja brenda Partisë

Ka përfunduar Asambleja e Përgjithshme e Partisë Socialiste që u zhvillua në Gjirin e Lalëzit, ndërsa për mediat është ndalur të flasë, sekretari i përgjithshëm, Blendi Klosi.









Klosi është shprehur se kanë përfunduar anëtarësimet në 5,200 organizata në të gjithë vendin, ku familjes socialiste i janë shtuar 29,255 anëtarë të rinj, ndërsa shton se u morën vendim edhe për fazën e tretë të riernergjizimit, që ka të bëjë me zgjedhjet e kryetarëve të këtyre organizatave, që do të jenë bashkëkryetar, një burrë dhe një grua.

Ai bëri me dije se më 12 maj PS do të mbajë zgjedhjet e brendshme, ku do të dalin emrat e rinj të kryetarëve. Ai bëri me dije se më 12 maj PS do të mbajë zgjedhjet e brendshme, ku do të dalin emrat e rinj të kryetarëve.

Klosi: U anëtarësuan 29255 anëtarë të rinj që iu bashkuan familjen socialiste. Po ashtu u morë vendime të rëndësishme që kanë të bëjnë më fazën e tretë të rienergjizimin. Do të zgjidhen kryearët e organizata, që do të jenë bashkëkryetar, një burrë dhe një grua.

U morën vendime sa i përket zgjedhjeve të brendshme në PS, që fillojmë kryetarët organizatave, pastaj me delegatët e Kongresit, proces që do të realizohet me sistemin një anëtar një votë.

Në 12 maj PS do të thërrasë Kongresin e PS dhe do të vazhdojë me proceset e zgjedhjeve në forumet e tjera drejtuese.