“Çdo ditë kërkoj falje nga Zoti”-Vajza 16 muajshe ndërroi jetë pasi nëna e la në shtëpi dhe iku me pushime, dënohet me burgim të përjetshëm 32-vjeçarja

Një grua nga Ohio , vogëlushja e së cilës vdiq pasi e la vetëm për më shumë se një javë ndërsa shkoi me pushime, u dënua me burgim të përjetshëm pa lirim me kusht të hënën, tha prokurori i qarkut Cuyahoga.









32-vjeçarja, Kristel Candelario u deklarua fajtore muajin e kaluar për vrasje të rëndë në lidhje me vdekjen e vajzës së saj 16-muajshe, Jailyn, vitin e kaluar.

Candelario u nis për pushime më 6 qershor dhe la Jailyn vetëm. Ajo vizitoi Detroitin dhe Porto Rikon, tha zyra e prokurorit.

Kur u kthye më 16 qershor, ajo gjeti Jailyn të vdekur dhe thirri policinë, thanë autoritetet.

Fëmija ishte jashtëzakonisht i dehidratuar dhe i dobësuar.

Doktoret e quajtën vdekjen e Jailyn “një nga rastet më tragjike dhe fatkeqe që kemi pasur në karrierën time deri tani”. Ajo tha se fëmija mund të kishte vuajtur për një javë.

Candelario i tha gjykatës të hënën se “çdo ditë kërkoj falje nga Zoti dhe nga vajza ime Jailyn”.