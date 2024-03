“E dëgjon veten kur flet”? Egla “mollë sherri”, Ilnisa shpërthen keq ndaj Meritonit: Ti po më akuzon mua…

Ilnisa Agolli dhe Meriton Mjekiqi, kanë debatuar ashpër me njëri-tjetrin në shtëpinë e “Big Brother VIP”, ku shkak është bërë nominimi i Egla Cenos.









Moderatori i tha partneres së tij që ti respektojë ata që janë në nominim duke mos ju dalë kundër, megjithë sipas gazetares aktorja nuk respekton as “Vëllain e Madh” dhe as banorët, të paktën të respektojë publikun.

“Tu kisha lutur ty dhe të gjithëve që ti respektosh ata që janë në nominim, nuk ka rëndësi a është Egla, Romeo…”- i tha Meritoni partneres së tij.

“Ti po më akuzon mua se unë nuk e respektoj publikun? Ku do të dalësh, e dëgjon veten kur flet?” iu drejtua Ilnisa.

Pjesë nga debati:

Ilnisa: Unë i bëj vetë pyetjet e mia, se si i bëj e di unë

Meritoni: Edhe ajo përgjigjet si të dojë. Nuk po flas për pyetjet me ty. Po e filloj nga ti sepse të dua dhe të dashuroj dhe të kam njërin më të afërt në jetë për momentin dhe familjen time. Duke fillu nga ti e filloj edhe me Rozën. Ku të bën thirrje dikush si Meritoni, si njeriu më i dashur i joti dhe Egla. Unë s’po ta drejtoj gishtin por kur të them që s’duhet

Ilnisa: Po ma drejton gishtin

Meritoni: Po ta drejtoj me të drejtë sepse po të them që s’duhet

Ilnisa: Ku gabova unë?

Meritoni: Unë po flas vetëm në menyrën sesi ti dhe Roza…

Ilnisa: Unë në doja të isha zëri i publikut në atë moment, ti s’mundesh të thuash..

Meritoni: Po s’je ti zëri i publikut. Nuk vendos ti për publikun

Ilnisa: E pashë të nevojshme të ndërhyje dhe ti thoja që riformuloje thirrjen, meqë ti nuk respekton as banorët as vëllain e madh, të paktën respektojë publikun

Meritoni: Tu kisha lutur ty dhe të gjithëve që t’i respektosh ata që janë në nominim, nuk ka rëndësi a është Egla, Romeo…

Ilnisa: Të gjithë i respektova. Ti po më akuzon mua se unë nuk e respektoj publikun?

Meritoni: Jo s’jam duke thënë këtë

Ilnisa: Këtë sapo bëre. Ku do të dalësh?

Meritoni: Ti nuk e respektove atë që ishte në nominim

Ilnisa: Kush nuk e respektoj? E dëgjon veten kur flet

Meritoni: E ndalove atë

Ilnisa: Kush e ndaloj Eglën more? Ne Eglës i dhamë të gjitha ato mundësi