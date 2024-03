“Formula e Superiores nuk vlen, prej skemës skuadrat kanë toleruar”, Shpëtim Duro: Ju tregoj problemin e Partizanit (E PLOTË)

Shpëtim Duro është një nga trajnerët më të mirë të dekadave të fundit në vendin tonë, teksa prej dy sezonesh është bërë pjesë e Strugës në Maqedoni, ku po lufton për të mbrojtur titullin kampion.









Nën petkun e një profesori të futbollit shqiptar, trajneri i bën një analizë situatës aktuale në Superiore, ku ka drejtuar ndër vite dhe ka korrur suksese me shumicë. Duro flet gjerë e gjatë për këtë sezon, teksa theksin e vë te Partizani, që sipas tij, është plot më cilësi, por nuk po funksionon dot si një skuadër. Duro shton se eliminimi nga Kupa ishte goditje e rëndë.

Ju gjen pauza e kampionatit në krye me Strugën. Besoni se do ta ruani deri në fund fronin?

Kemi qenë në krye edhe në pushimet e dimrit. E humbëm në një raund para tri javësh, por u kthyem sërish. Jemi në vendin e parë. Finishi do të jetë shumë i konkurruar, pasi janë edhe nëntë ndeshje dhe asgjë nuk ka mbaruar. Kemi dy rivalët tanë, si Shkupin dhe Shkëndijën. Kemi avantazhin vetëm që Shkupin, si rivali direkt i momentit, e presim në shtëpinë tonë në ndeshjen e fundit.

Sa e rëndësishme ishte të kapnit pauzën me tri fitore radhazi, pas po aq barazimeve?

Tri barazimet i morëm, por kishim dy ndeshje në transfertë, një prej tyre me Shkupin. Kishim punuar për t’i fituar të tria ndeshjet, e meritonim fitoren, duke pasur parasysh lojën që po zhvillonim. Për çështje fati nuk arritëm t’i fitonim ato ndeshje. Dihej se do të vinin rezultatet dhe tashmë kemi tri fitore radhazi. Sigurisht që momenti aktual na bën shumë mirë.

Si ju duket Superiorja në këtë moment që kemi mbërritur? Mos është pak rrëmujë sa i përket të dyja objektivave?

Unë e kam e thënë prej kohësh dhe të gjithë janë të këtij mendimi. Kanë vënë një formulë që për mua nuk ja vlen. Të shohësh skuadrat kryesore si Egnatia, Tirana apo Partizani, të kalojnë disa javë pa fituar në periudha të ndryshme, nuk ka ndodhur ndonjëherë. Patjetër që fundi tani do të jetë më i bukur, por të luash gjithë vitin dhe të presësh majin… Shikojini intervistat e trajnerëve! Të gjithë thonë: “Do të presim majin”. Pra, çfarë vlere ka i gjithë kampionati? Ky nuk është Kupë, është kampionat. Ai që merr më shumë pikë, e meriton kampionatin në fund. E kam thënë se prej kësaj skeme kanë neglizhuar apo toleruar të gjitha skuadrat, sepse edhe Egnatia nuk do ta kishte shënuar atë ecuri që kishte disa javë më parë…

Çfarë mendoni se ndikon në faktin që kryesuesit kanë kaq shumë ndalesa? Këtë javë humbën Egnatia, Partizani dhe Vllaznia…

Nuk është ndonjë çudi. Skënderbeu me Egnatian ka bilanc pozitiv. Teuta me Partizanin janë skuadra të traditës, nuk ka shumë diferenca sa i përket prodhimtarisë në lojë. Unë shoh që janë ca skuadra si Partizani, Tirana, me super kontingjent lojtarësh, por të jesh në ato situata me oshilacione, për mua nuk është e pranueshme.

Ju i keni drejtuar të katërta ekipet kryesuese të Superiores në këto momente. Cila mendoni se e ka mentalitetin dhe stofin për t’i shkuar deri në fund këtij kampionati?

Sido që të jetë puna, tradita është traditë. Nuk është gjithçka, por është një faktor që mund të jetë përcaktues. Kështu që skuadra si Vllaznia, Partizani apo Tirana e kanë një element pozitiv këtë, por nuk mjafton gjithnjë. Në këtë sezon e humb kampionatin me 1-2 ndeshje dhe mund të bjerë edhe elementi “traditë”. Nuk kuptohet tani, mund të ketë edhe surpriza. Janë shumë pak ndeshje që vendosin.

Sa mendoni se e dëmtoi Partizanin eliminimi nga Kupa dhe përse vuajnë kaq shumë për të triumfuar në këtë kompeticion?

Në sistemin me eliminim direkt duhet të jesh jashtëzakonisht i kujdesshëm dhe shumë i koncentruar, sepse ndeshjet e Kupës dihen që mund të prodhojnë surpriza. Kemi parë edhe në vendet e tjera europiane raste që skuadra të ligave të ulëta kanë përparuar në fazat finale. Prandaj them se duhet të jesh shumë i kujdesshëm. Në këtë dekadë Partizanit i kanë ndodhur vit pas viti këto eliminime. Ka qenë goditje jashtëzakonisht e madhe për Partizanin në këto momente. E kanë pranuar edhe vetë drejtuesit. Ata pretendonin edhe për Kupën, tashmë u ka mbetur kampionati.

Ju e keni eliminuar në dy raste si kundërshtar Partizanin në Kupë. Çfarë keni parë një pikë të dobët tek ata në të tilla ndeshje?

E kam eliminuar një herë me Flamurtarin, kur kishte një skuadër mjaft të fortë me emra si Asani apo Zhunior dhe më pas me Laçin, para 2- 3 vitesh. Edhe me Laçin kishim skuadër cilësore, pasi e mbyllëm si nënkampionë. Kupa ka specifikë të veçantë, sepse kërkon interpretim shumë të kujdesshëm taktik në të dyja takimet. Ka të bëjë edhe mënyra e organizimit dhe përgatitjes së këtyre ndeshjeve.

Pas dy fitoreve në kampionat, Partizani shkon dhe ndalet në Durrës. Përse kanë kaq shumë luhatje të kuqtë?

E kam thënë edhe para se të vinte Shehi në stol se është një skuadër me shumë cilësi në të gjitha repartet, por të them të drejtën nuk kanë funksionuar si skuadër. Nuk funksionojnë si skuadër. Luhatjet e jashtëzakonshme dhe “thatësira” e fitoreve në periudha të ndryshme, të nxjerr në këtë përfundim. Ka cilësi shumë, por nuk ka funksionuar në të gjithë kampionatin, edhe para ardhjes së Shehit.

Si ka mundësi që prej dy vitesh Partizani nuk po gjen dot një zëvendësues për liderë si Belica apo Bitri?

Janë disa pozicione si qendra e mbrojtjes, ku duhen lojtarë me përvojë dhe eksperiencë. Unë them se Partizani i ka lojtarët aty, por ka bërë shumë lëvizje dhe nuk ka gjetur stabilitet në qendër të mbrojtjes. Nëse ka gjetur qëndrueshmëri me Atanaskoskin dhe Hadrojn në krahë, në qendër ka pasur shumë lëvizje.

Kur bën kaq shumë ndërrime, nuk gjen dot stabilitet dhe nuk krijon fizionomi loje. Aty kush nuk ka luajtur në qendër të mbrojtjes, njëherë njëri, njëherë tjetri. Ka pasur edhe dëmtime. Qendra e mbrojtjes është shumë e rëndësishme në skuadër.

DENIS LALA-PANORAMASPORT.AL