Prokuroria jep pretendencën, ja sa vite burg kërkoi për Alda Klodin, pastruesen Rozeta Dobi dhe djalin e saj

Prokuroria ka dhënë sot pretencën në lidhje me Alda Klosin, ish-zyrtaren e ministrisë së Rindërtimit dhe ministrisë së Financave, pastruesen Rozeta Dobi dhe djalin e kësaj të fundit, Havier Dobi.









Organi hetues në përfundim të konkluzioneve ka kërkuar:

-6 vite burg për Rozeta Dobin dhe ndaj saj të aplikohet gjykimi i shkurtuar

-4 vite burg Havier Dobin, të aplikohet edhe ulja e denimit me 1/3. Po ashtu kërkoj që në bazë të nenit 59 të denohet me 3 vite shërbim prove.

– 2.6 vite për Alda Klosin, të aplikohet edhe 1/3 e uljes së dënimit me gjykim të shkurtuar

Sipas Prokurorisë, është e vertetuar se në datë 15 tetor 2022 është vërtetuar vjedhja e një shumë prej 462 mije euro, 300 mijë lekë të reja dhe 15 mijë dollarë.

Organi hetues deklaroi se shuma që u grabit në banesën e saj nga pastruesja Alda Klosi, nuk rezulton të provohet me burime të ligjshme.

Gjithashtu deklaroi se paralelisht me hetimin penal për paratë që iu grabitën në banesë, po hetohet edhe pasuria e Alda Klosit.

“Kemi kryer edhe analizën financiare për Alda Klosin, rezulton se shume e parave e vjedhura në banesë nuk rezulton të provohet me burime të ligjshme. Klosi ka bashkëpunuar me prokurorinë dhe është zbuluar një apartament dhe një garazh në pronësi të ish-bashkëshortit të Alda Klosit. Paralelisht me hetimin penal është duke u zhvilluar dhe hetimi pasurore i Alda Klosit”, tha Prokuroria.

Prokuroria e Tiranës ka kërkuar që dy automjetet luksoze tip AMG që iu sekuestruan djalit të pastrueses, 24-vjeçarit Havier Dobi t’i kalojnë shtetit pasi janë blerë me paratë e vjedhura.

Është kërkuar gjithashtu heqja e sekuestros për llogaritë bankare të Rozeta Dobit dhe bizhuteritë e vjedhura t’u kthehen personave që u janë marrë.