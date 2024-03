“As tortën e ditëlindjes nuk do e hash?”- Romeo në “grevë urie”, Lediona i lutet: Nuk e dija që do bëhej kaq e madhe

Romeo Veshaj ndodhet në “grevë urie” nga mbrëmja e djeshme, për shkak të mungesës së ushqimit.









Ndërkohë banorja tjetër, Lediona Xheladinaj i kërkoi ndjesë Romeos duke i thënë që të paktën duhet t’i hajë tortën e ditëlindjes, ndërsa ai nuk pranoi.

Kjo formë proteste e Romeos nisi pasi banorët u dënuan nga Vëllai i Madh duke hequr ushqimet, pasi disa prej tyre abuzuan duke i shpërdoruar. Kjo formë proteste e Romeos nisi pasi banorët u dënuan nga Vëllai i Madh duke hequr ushqimet, pasi disa prej tyre abuzuan duke i shpërdoruar.

Ledjona: Pse nuk reagove në situata të tjera

Romeo: Na e tërhoqën veshin të shtunën

Ledjona: Nuk e dija që do bëhej kaq e madhe

Romeo: Nuk të besoj

Ledjona: As tortën e ditëlindjes nuk do ma hash

Romeo: Kur të mbaroj do e ha, të shtunën u tejkaluan të gjitha

Ledjona: Më lër se e mbaj un përgjegjësinë, kam kërkuar ndjesë ku duhet

Romeo: S’më ke kërkuar mua ndjesë

Ledjona: Ti çfarë s’më ke thënë, e pacipë, nuk erdha për të bërë debat, as për të bërë të mirën. Nëse në këtë ditë sot jemi pa bukë, Vëllai na solli tortën pse rri këtu

Romeo: Të betohem do e ha, nuk e kam me ty e kam edhe me të tjerët

Ledjona: Nuk e bëra për të fituar vëmendje. Dje s’më lejove, më ke bërtitur.