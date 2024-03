“Unë nuk kam vjedhur”- Pastruesja Rozeta Dobi: Alda Klosi më kërkoi që t’i mbaja unë paratë! Inskenimin e bëri për të fajësuar ish-bashkëshortin

Është zbardhur dëshmia e pastrueses Rozeta Dobi sot në gjykatë, e cila akuzohet për vjedhje me pasoja të rënda, ngjarje në të cilën është përfshirë dhe i biri.









Dobi ka shprehur pendesë për çfarë ka ndoddhur, ndërsa është shprehur se”Alda Klosi më ka kërkuar që t’i mbaj dhe në një moment të dytë do t’ja ktheja tek shtëpia e saj, unë nuk kam vjedhur”.

“Më ka kërkuar që t’i mbaja, këtë inskenim ajo e ka bërë qe të fajësojë ish-bashkëshortin e saj” ka dëshmuar ajo.

