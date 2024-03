Asnjë shtet me më shumë përfaqësues në turnetë e UEFA-s, stoli spanjoll “pushton” Europën me 7 trajnerë

Pep Guardiola, Luis Enrike, Ksabi Alonso, Ksavi Hernandez, Unai Emeri, Mendilibar dhe Mikel Arteta. Një formacion luksoz trajnerësh. Shtatë spanjollët e mrekullueshëm mbretërojnë në stolat e fazave finale të futbollit europian.









Kjo e bën koloninë e tyre spanjolle më të madhen në Ligën e Kampioneve, Ligën e Europës dhe Ligën e Konferencës. Një demonstrim i padiskutueshëm i prestigjit që mbajnë trajnerët iberikë në futbollin europian, ku “luftanijet” e mëdha vënë bast për rekorde ku ndërthuren shkolla të ndryshme, nga zotërimi i topit te agresiviteti, nga talenti te forca, por gjithmonë me konkurrencën si flamur.

ANÇELOTI KRYESON DHOMËN ITALIANE TË POKERIT – Mançester Siti, PSG-ja, Leverkusen, Barça, Aston Vila, Olimpiakos dhe Arsenal përfaqësohen në çerekfinale nga trajnerë spanjollë. Epërsia spanjolle kërcënohej vetëm nga prania italiane me pesë trajnerë, të komanduar nga Karlo Ançeloti, “koloneli” i Realit të Madridit. Së bashku me trajnerin e “galaktikëve”, lista italiane plotësohet me De Rosin (Roma), Piolin (Milan), Gasperinin (Atalanta) dhe Vinçenco Italianon (Fiorentina). Pas tyre është “këmbësoria” gjermane me katër teknikë, një “poker” ku shkëlqen veçanërisht Jyrgen Klop, guru-ja i Liverpulit. Së bashku me gjermanin nga “Anfield”, janë dhe Tomas Tuhel (Bajern), Ivan Terziç (Dortmund) dhe Roxher Shmidt (Benfika).

Spanja, Italia dhe Gjermania janë të vetmet që formojnë një grup. Kombësitë e tjera të përfaqësuara janë Argjentina, Franca, Skocia, Republika Çeke, Turqia, Rumania, Portugalia dhe Norvegjia. Nuk ka trajnerë anglezë dhe ky është lajmi i ditës. Vite më parë dukej e pamundur se mes më të mirëve në Europë nuk do të gjeje trajnerë nga ishulli. Simeone mbetet argjentinasi i vetëm, një tjetër nga filozofitë që kanë pasur gjithmonë shumë qiramarrës në faza të tjera. Komandanti i Atletikos është një garanci për të avancuar në garat europiane.

MREKULLITË E KSABIT DHE MENDIT – Trajnerët spanjollë dhe italianë janë të vetmit që kanë përfaqësim në tri kompeticionet europiane. Përveç kësaj, Luis Enrike (PSG), Arteta (Arsenal) dhe Ksabi Alonso (Leverkusen) komandojnë kampionatet përkatëse me ekipet e tyre. Për të gjetur shtatë trajnerë spanjollë në fazën çerekfinale në kupat e Europës, u desh të kalonim rrugën e mrekullive në disa episode. Leverkuseni, një abonent i futbollit të bukur këtë sezon, po humbiste 0-2 kundër Karabakut në minutën e 71- të. Ajo që erdhi më pas ishte një blic gjerman.

Dy gola në minutat shtesë e çuan Leverkusenin në çerekfinale të Ligës së Europës. Më e papritur ishte arritja e Olimpiakosit të Mendilibarit kundër Makabi Tel-Avivit në Ligën e Konferencës. Në ndeshjen e parë në Pire, skuadra e trajnerit bask kishte humbur 1-4, rezultat ky një plagë thuajse e pakapërcyeshme. Megjithatë, skuadra athinase përmbysi çdo parashikim në ndeshjen e dytë të luajtur në terren neutral. Ata fituan 1- 4 në kohën e rregullt dhe dy gola të tjerë në kohën shtesë e çuan rezultatin në 1-6. Nuk kishte mënyrë më të mirë për Hoze Luis Mendilibar, kampion aktual i Ligës së Europës me Seviljen, sesa një arritje e ngjashme për të përforcuar imazhin e tij në një klub ku ai është një i sapoardhur pas nënshkrimit në shkurt.

DUELI KSAVI-LUIS ENRIKE – Pas shortit të çerekfinaleve do të ketë një duel direkt mes trajnerëve spanjollë që nuk do të jetë pa pasoja. Barça dhe PSG-ja do të masin gjithashtu forcën e dorës së Ksavit dhe Luis Enrikes, ish-shokët e skuadrës te Barça. Në Ligën e Konferencës Emeri dhe Mendilibar mund të takohen në gjysmëfinale sipas kryqëzimit të çifteve.

Aston Vila do të përballet me Lilën dhe Olimpiakosi duhet të eliminojë Fenerbahçen turke. Situata e mirë e skuadrave të tyre nuk nënkupton që e ardhmja është e qartë për të gjithë trajnerët europianë. Ksavi, Klop dhe Tuhel kanë siguruar se sezonin e ardhshëm nuk do të jenë në stolat e Barçës, Liverpulit dhe Bajernit. Ka disa kandidatë për këto pozicione dhe më kryesorët janë gjithnjë ata, spanjollët.

LEDJO SEFERKOLLI-PANORAMASPORT.AL