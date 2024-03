Dush se*si, e fejuara e portierit Kevin Trap ndez rrjetin (VIDEO)

Izabel Gulart, e fejuara e portierit Kevin Trap, i ka mahnitur fansat në “Instagram” me një dush seksi. Modelja braziliane shfaqet me bikini në San Paolo, ndërsa tërheq vëmendje me linjat e saj elegante.









“I kthehemi dushit veror të hapur”, shkruan Gulart në postimin e saj në rrjetet sociale. (VIDEO)

Në vitin 2006, modelja zyrtarizoi lidhjen e saj me biznesmenin brazilian Marçelo Da Kosta. Çifti u fejua në 2009-ën por u ndanë pas 8 vitesh. Kjo për arsye se Gulart filloi në vitin 2015 një lidhje me portierin gjerman Kevin Trap. Më pas të dy u fejuan pas 3 vitesh, një fejesë që vazhdon edhe në ditët e sotme.