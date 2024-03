E rëndë/ Shembet miniera, humnin jetën 12 punëtorë

Dymbëdhjetë punëtorë humbën jetën në shpërthimin e minierës së qymyrit në Pakistan.









Sindikatat theksojnë kushtet e rrezikshme të punës si shkakun kryesor të aksidenteve në Balochistanin e pasur me burime.

Të paktën 12 minatorë janë vrarë në një shpërthim gazi në një gropë në provincën jugperëndimore të Pakistanit, Balochistan.

Shpërthimi në gropën private në Harnai, në rajonin e minierave të Khost, ndodhi vonë të martën, duke lënë punëtorët të bllokuar rreth 240 metra (800 këmbë) nën tokë në shpellën pasuese. Ekipet e shpëtimit punuan gjatë natës, duke nxjerrë trupat e 12 minatorëve deri të mërkurën.

Tetë persona që tentonin të shpëtonin kolegët e tyre gjithashtu u bllokuan për disa orë. Ata më vonë u sollën në siguri – disa prej tyre pa ndjenja – nga një ekip shpëtimi qeveritar.

Abdullah Shahwani, drejtori i përgjithshëm i minierave në Balochistan, konfirmoi numrin e të vdekurve të mërkurën, duke thënë se incidenti ishte shkaktuar nga gazi metan, një shkak i zakonshëm i aksidenteve në zonat perëndimore të pasura me qymyr të Pakistanit.

Fillimisht, u mendua se kishte vetëm 10 minatorë të bllokuar kur miniera, e vendosur rreth 80 km (50 milje) në lindje të kryeqytetit të provincës, Quetta, u shemb.

Kryeministri Shehbaz Sharif shprehu “dhimbje dhe pikëllim të thellë për humbjen e jetëve të çmuara”.

Incidentet vdekjeprurëse nuk janë të rralla në minierat e Pakistanit, të cilat njihen për kushtet e rrezikshme të punës dhe standardet e dobëta të sigurisë.