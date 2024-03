Grupi i dialogut për ligjet/ Bardhi zbardh emrat e propozuar, një vend për kolegët e ‘Bashës’

Nënkryetari i PD Gazment Bardhi ka bërë me dije se Komisioni i Ligjeve ka miratuar ngritjen e një grupi dialogu, i cili do përbëhet nga gjashtë anëtarë dhe merr vendime me konsensus nga të gjithë anëtarët.









“Grupi parlamentar ka miratuar propozimet, ku komisioni i ligjeve ka miratuar ngritjen e një grupi dialogu i cili do përbëhet nga gjashtë anëtarë dhe merr vendime me konsensus nga të gjithë anëtarët.

Propozimi i PD dhe Opozitës për këtë grup është: Bylykbashi, Erisa Xhixho dhe vendi i tretë kolegëve brenDa grupit që kanë një mendim ndryshe”, tha Bardhi.