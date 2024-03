“Reali ishte ëndrra ime”, Hazard pas tërheqjes nga futbolli: Po shijoj jetën, por nuk dua të kthehem në një derrkuc…

Eden Hazard vari këpucët në gozhdë pasi dështoi në aventurën e tij te Real Madrid. Gjatë një interviste, belgu është shprehur se po e shijon jetën pas futbollit edhe pse i duhet të kontrollojë ushqimet për të mos shtuar shumë në peshë.









“Do të doja që të luaja më shumë, por dëmtimet fizike e bënë të pamundur këtë dëshirë. Më mungon pak futbolli, e pranoj, sidomos dhomat e zhveshjes, por tani mund të bëj atë që dua. Unë kam fëmijë dhe një familje.

Mund të kthehem në Belgjikë te të afërmit e mi dhe të bëj shumë gjëra të tjera. Tani është koha për të shijuar jetën duke pirë disa birra. Por, unë nuk dua të shndërrohem në një “derrkuc”! Unë vazhdoj të jem aktiv duke luajtur tenis, padel, vrap dhe duke luajtur futboll me miqtë e mi.

Reali? Ishte ëndrra ime dhe e them edhe pse kjo aventurë nuk shkoi ashtu siç do të kisha dashur. Kur shikoj prapa dhe shoh fotot e vetes veshur me fanellën e Los Blancos, jam ende krenar”, u shpreh Hazard.

