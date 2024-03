Rozës nuk i del e keqja me Meritonin: Po kapet pas fustanit të Ilnisës për të arritur finalen

Moderatorja Roza Lati pati pasditen e kësaj të mërkure një përplasje të fortë me Meritonin, që degradoi në ofendime të rënda.









Sipas saj, ai nuk do të ishte në lojë nëse nuk do të lidhej me Ilnisën, duke shtuar se i ka bërë mirë “llogaritë” me qëllim që të faktorizohet dhe të tërheqë vëmendjen e publikut.

“Erdhi Sara K e uli, hajde te krevati, hajde më rri ngjitur. Domethënë kështu impulse të vogla që Ilnisa shkonte te krevati ngjitur që e kemi parë ne dhe kemi qeshur, por e ka interesin shumë të lartë të Ilnisës ai se nuk është aq budalla. Ka ardhur në “Big Brother”, ai do të kapë finalen duke u mbajtur pas fustanit të Ilnisës”, tha Roza.