“Nuk i kam dëgjuar të kenë ngritur një shqetësim”- Spiropali i përgjigjet Alibeajt dhe Bashës: Ata që sot e shajnë, ngritën dje lart flamurin

Ministrja e Shtetit për Marrëdhënien me Parlamentin, Elisa Spiropali në fjalën e saj në Kuvend, i është përgjigjur se Alibeajt dhe Bashës që ngritën shqetësimin e reformës zgjedhore, duke i thënk se nuk e kanë bërë këtë gjë për 10 vite me rradhë kur kanë pasur funksione të larta në PD dhe u kujtuan tani.









Po ashtu ajo u shpreh më tej se debatet që keni me njëri-tjetrin mbajini aty, duke shtuar “nuk mund të vish pas 10 vitesh dhe të kujtosh që duhet përmbysur sistemi”.

“Mirë të shohësh deputetët në vendin e tyre. Kjo është detyra e deputetit. Të jap opsione, ne jemi konkurrent politik por nuk jemi armiq. Për çdo deputet dhe çdo forcë politike është e qartë se me rrugën radikale nuk shkon askund. Është mirë të ulesh dhe të gjesh fjalën dhe të biesh dakord qoftë edhe me atë që ke përballë. Nuk ishte mirë ti mundonim ambasadorët të vinin në seancë që të na shikonim si pajtohemi me njërit-tjetrin. Sa i takon atyre që ngrihen edhe me forcë deklarojnë që marrëveshja e 2008 është pjesë. Dua tu kujtoj që kanë qenë ata që kanë ngritur flamurin e politikës së vjetër.

Nuk i kam dëgjuar të kenë ngritur një shqetësim të vetëm për sistemin zgjedhor. Nuk mund të vish pas 10 vitesh dhe të kujtosh që duhet përmbysur sistemi. Ne e ngritëm atë komision për të gjetur dakordësinë dhe për të gjetur opsione që janë afër. Nuk jemi aty të presim ultimatume qesharake që na detyrojnë një opsion apo një tjetër. Është komisioni më jetëgjatë dhe më pa produkt për arsyet tuaja.

Për listat e hapura, dhe emigrantët kemi ende kohë që të diskutojmë. Debatet që keni me njëri-tjetrin mbajini aty. Ne do të diskutojmë çështjen e ligjeve për Zgjedhoren dhe për integrimin. Sa i takon dhunës, unë besoj se deputetët që kanë dhunuar dhe kolegë deputetë në komisione, madje dhe gra, nuk mund të flasin fare për këtë gjë“, tha Spiropali.