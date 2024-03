Për Mitajn tek Juventusi hyn “shkes” edhe ish-trajneri i Kombëtares shqiptare: Ai tregon personalitet të madh

Mbrojtësi i Kombëtares shqiptare, Mario Mitaj, do të jetë në qendër të vëmendjen në ndeshjen miqësore Shqipëri-Kili, pasi përfaqëues të Juventusit do ta ndjekin “live” talentin kuqezi, pasi duan ta bëjnë pjesë të klubit bardhezi.









Ai që e njeh mirë anësorin e majtë është Edi Reja, trajneri italian që i dha mundësinë e debutimit mbrojtësit në fjalë me kombëtaren e parë të Shqipërisë në kualifikueset për Botërorin e kaluar.

“Unë u godita nga prekja e tij e pastër dhe inteligjenca në leximin e lojës, – thotë trajneri veteran italian për “Tuttosport”. – Ai luan me këmbën e majtë, është i përsosur në mbrojtjen me katër lojtarë, me mesfushë dhe sulm me nga tre lojtarë. Pozicionohet mirë, i kupton si duhet situatat e lojës. Ai është i përsosur për skemën 4-3-3, bën lexime parandaluese.

Po flasim për një djalë me cilësi të mëdha morale. Jashtë fushës nuk është kurrë në krye, madje dikush mund ta përkufizojë atë si të turpshëm. Më pas, megjithatë, në fushë tregon një personalitet të madh, sigurisht më të lartë se çfarë do të prisnit për dikë të moshës së tij. Nuk ka frikë të marrë përgjegjësi në lojërat e tij” – u shpreh Reja.

