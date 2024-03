“Do të të nxij”/ Episodi me Zhesusin, Açerbi zbulon shprehjen përpara “gjykatës”

“Do të të nxi fare”. Francesco Açerbi pretendon se ia ka thënë këtë frazë Huan Zhesusit që nga ana e tij e akuzon për fjalë raciste gjatë përballjes të së dielës mes Interit dhe Napolit. Lojtari italian i Interit hedh poshtë akuzat për racizëm të bërë nga mbrojtësi brazilian i Napolit, i cili vijon të konfirmojë se fjalia ndaj tij ka qenë: “Je thjesht zezak”.









Në këtë moment topi i kalon Prokurorisë së FIGC-së, së cilës Gjykatësi sportiv i ka kërkuar hetim plotësues. Kryeprokurori Xhuzepe Kine mori menjëherë masa për të marrë audio dhe video në lidhje me momentin mes të dyve.

Pamjet e ndeshjes flasin qartë për ankesën e brazilianit, teksa duket se edhe Açerbi ka pranuar diçka përderisa e përqafon rivalin. Sidoqoftë, të dy lojtarët do të dëgjohen në një seancë dëgjimore që duhet të mbahet sot, ndoshta me videokonferencë me një nga inspektorët federalë në krah të tyre. Ndërkohë, Interi është takuar me mbrojtësin dhe po merr kohë për të vendosur nëse do të ndërmarrë veprime të mëtejshme ndaj tij.

Sërish sipas “La Gazzetta dello Sport”, nuk do të ketë vetëm një gjobë, por edhe një vlerësim i mundshëm për të ardhmen e lojtarit i cili nëse shpallet fajtor rrezikon të humbasë nëntë ndeshjet e mbetura në këtë kampionat plus edhe një tjetër në sezonin e ri.