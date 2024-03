Zbulimi i “Vetting” / Konflikti i interesit? Kompanitë pa eksperiencë të familjarëve të zyrtarëve, ‘qerasen’ nga ministrja Balluku me licencat e fotovoltaikëve!

EMISIONI VETTING

Shqipëria është një vende i bekuar me Diell. Ka rreth 320 ditë të tilla. Për këtë shkak mund të quhet vend i ekonomisë prej Diellit. Ky fakt mbi natyrën shqiptare e ka kthyer çështjen e parqeve fotovoltaike dhe eolike nga më fitimprurësit, në sektorin e energjisë kombëtare.

Kjo veprimtari ka sjellë së fundi interesimin e fortë të kompanive të shumta në tregun e energjisë. Rëndom tashmë, pas tyre, jo pak here, qëndrojnë jo vetëm biznesmenë, por edhe familjarë të zyrtarëve të lartë, ish gjyqtarë të shkarkuar nga procesi i Vettingut dhe grupe interesi me histori lidhjesh me pushtetet.