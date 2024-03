“Kjo është një tronditje e madhe për mua”/ Akuzat ndaj saj, reagon Princesha Keit: Kam pasur kancer! I jam nënshtruar edhe një operacioni

Princesha e Uellsit, Kate Middleton është diagnostikuar me kancer. Lajmin e ka bërë të ditur veta ajo me anë të një videomesazhi, ku ndër të tjera thotë se do të duhet ti nënshtrohet seancave të kimioterapisë.









Ajo shprehet se ky lajm ishte një “shok i madh”, por ajo dërgoi një mesazh pozitiv, duke thënë: “Jam mirë dhe po forcohem çdo ditë e më shumë”.

“Doja të përfitoja nga ky rast për t’ju falënderoj, personalisht, për të gjitha mesazhet e mrekullueshme të mbështetjes dhe për mirëkuptimin tuaj gjatë kohës që po shërohem nga operacioni.

Kanë qenë dy muaj tepër të vështirë për të gjithë familjen tonë, por unë kam pasur një ekip fantastik mjekësor që është kujdesur shumë për mua, për të cilin jam shumë mirënjohës.

Në janar iu nënshtrova një operacioni të madh abdominal në Londër dhe në atë kohë mendohej se gjendja ime nuk ishte kancerogjene. Operacioni ishte i suksesshëm. Megjithatë, testet pas operacionit zbuluan se kanceri ishte i pranishëm.

Prandaj ekipi im mjekësor më këshilloi që duhet t’i nënshtrohej një kursi kimioterapie parandaluese dhe tani jam në fazat e hershme të atij trajtimi”.