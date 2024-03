Mjeku fajësoi ushqyerjen me gji për dhimbjet në qafë, 41-vjeçarja zbulon se ka tumor në tru

Një nënë në Mbretërinë e Bashkuar, së cilës thuhet se dhimbja e saj në qafë ishte shkaktuar nga qëndrimi i saj teksa ushqehej me gji të porsalindurin, zbuloi se simptomat e saj ishin në fakt për shkak të një tumori në tru .









41 vjeçarja Fiona Donald filloi të përjetonte dhimbje në qafë një ditë pas lindjes së djalit të saj, Ralph, i cili tani është 6 vjeç. Nëna e dy fëmijëve zgjohej me dhimbje koke të forta dhe merrte vazhdimisht gjilpëra në duar.

“Isha duke ushqyer me gji Ralfin dhe në mbrëmje pata një dhimbje në qafë. Doktori më tha se ishte shkaktuar nga mënyra se si ushqehesha. Por e dija se ishte diçka më shumë. Unë e kisha ushqyer djalin tim të parë me gji për tre vjet dhe kjo nuk kishte ndodhur kurrë me të. Unë shkova te mjeku tre herë gjatë një viti përpara se të merrja ndonjë përgjigje.”

Problemet e saj filluan menjëherë pasi Ralph u lind me prerje cezariane më 14 shtator 2017, në spitalin Derriford, në Plymouth, Angli.

Të nesërmen në mbrëmje, Donald filloi të vinte re një dhimbje në qafë pas një dite ushqyerjeje me gji. Ajo gjithashtu ndjeu therje në duar, si dhe presion në kokë. Ajo zgjohej çdo mëngjes me një dhimbje koke të fortë dhe përpiqej.

Gruas iu tha se për ta hequr atë, asaj do t’i duhej një operacion 13 orësh, i cili mund të rezultojë në goditje në tru, paralizë dhe dëmtim të trurit.

“Gjithçka ndodhi shpejt. Në atë kohë, më i madhi im, Rory, ishte 4 vjeç dhe Ralph ende ushqehej me gji.”

Donald e bëri operacionin e saj më 28 dhjetor 2018 dhe ajo mbeti me dëmtime nga shtypja në këmbën e djathtë dhe dy mpiksje gjaku në tru. Ajo kaloi tre ditë në kujdes intensiv para se të lirohej për t’u rikuperuar në shtëpi.

“Ndonjëherë jam paksa e paqëndrueshëm në këmbë dhe vuaj nga dhimbje koke nëse i mbaj flokët në një mënyrë të caktuar, pasi ato më tërheqin,” tha Donald. “Unë gjithashtu jetoj me mundësinë shumë reale që tumori të rikthehet por ndihem me fat që tumori im ishte i operueshëm.”-u shpreh 41-vjeçarja