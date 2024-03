Video/ “A e sheh djalin tënd”-Debat i ashpër mes Rozës me Meritonin: Mashtrues, mos i jep gojës shumë…

Moderatorja Roza Lati dhe Meriton Mjekiqi, kanë qenë protagonistët të një debati me tone të larta që tashmë janë bërë pjesë e përditshmërisë në shtëpinë e “Big Brother VIP Albania”.









Në një moment pikant të diskutimit, të dy banorët kanë hedhur akuza të rënda ndaj njëri-tjetrit.

“Nuk ke të pasme të flasësh,” është një nga frazat provokuese që acaroi Meritonin.

Por ajo që duket se ka çuar debatin në një nivel tjetër, ishte kur Roza i drejtoi Meritonit një pyetje të fortë dhe personale: “A e sheh djalin tënd?”.

Dyshja, që deri më tani kanë patur një sërë përplasjeje duket se dyshja ka ndërprerë çdo urë komunikimi me njëri-tjetrin.

Pjesë nga debati:

Roza: Do të merrem më ty dhe do të tregoj vendin nuk të flas më do të flas vetëm për lojën për të nxjerr bllof.

Roza: Sepse ti i jep shumë gojës më ke kap te Sasha

Meritoni: Më ke kap tek djali, ke folur cepash.

Roza: Unë vetëm kam thënë nuk besoj ta ketë mësuar Ilnisa sepse fakti që nuk është me nënën e fëmijës dhe as fëmijën nuk e shikon ti kështu mashkulli duhet të jesh, çfarë babai je ti.

Meritoni: A nuk të vjen turp se si flet.