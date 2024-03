Video/ Momenti kur nënë e bijë përleshën me grabitësit

Dy persona të armatosur kanë hyrë në një shtëpi në Begumpet , dhe kanë kërcënuar nënën dhe vajzën e saj me pistoletë.

Një grua dhe vajza e saj bërtitën për Ndihmë dhe u përleshën me grabitësit.

Siç shikohet edhe nga pamjet më pas ata janë larguar. Videoja po bën xhiron e rrjetit pasi vetëmbrojtja e nënë dhe vajzës edhe pasi grabitësi kishte armë është quajtur një gjest heroik.

Salute to these two #Hyderabadi #BraveWomen, fights with armed #Robbers .

Two armed men entered a house in #Begumpet, #Hyderabad and threatened the occupants with pistol.

A woman and her daughter shouted for Help and fought with the robbers, but they fled away. @hydcitypolice pic.twitter.com/vTQNmreVCJ

— Surya Reddy (@jsuryareddy) March 21, 2024