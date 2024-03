VIDEO/ Rast i diskutueshëm, Kili kalon në avantazh përballë Shqipërisë

Kombëtarja shqiptare e futbollit luan sot testin e parë miqësor për vitin 2024, një përballje shumë interesante ndaj Kilit ku trajneri Silvinjo do të fillojë punën konkrete për pjesëmarrjen në Europian.









Trajneri Silvinjo ka vendosur që në këtë ndeshje t’u besojë kryesisht lojtarëve me të cilët përballoi kualifikueset, me lëvizje të vogla në rreshtim. Por aty bie në sy aktivizimi i Rei Manajt nga minuta e parë në një test që do të jetë i rëndësishëm për të parë se si do të përshtatet ai në skemat e kuqezinjve.

LIVE SHQIPËRI-KILI 0-1

20′ Vargas

20’ SHËNON KILI! Pas një topi në zonë, Davila ul sferën me dorë për Vargas i cili gjuan dhe shënon, Kuqezinjtë protestojnë por gjyqtari bën shenjë nga qendra. (VIDEO)