Ish-banorja e BBV flet për ndarjen nga burri: Ishte dashuri me shikim të parë

“Vajza ime është rritur me plot dashuri. Jemi çdo ditë me njëri-tjetrin, se jetojmë në një lagje me familjarët. Me babain e saj unë jam njohur, kam ndenjur tre-katër vite me të, është shqiptar. Ka marrëdhënie të mira me vajzën, por ne nuk jemi bashkë. Jemi njohur nga një kushëri i largët i përbashkët, që ai e kishte shok. Kemi dalë për kafe dhe aty m’i kishte ngjitur sytë. Ka thënë kjo do të jetë nusja ime.