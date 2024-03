Degradon debati në ‘BBVIP’/ Egla e injoroi, Ilnisa shfrenon gojën: I përdore gruan Julit dhe i the si e bën me të?

Vendosja e Ilnisës në nominim ka bërë që moderatorja të përfshihet më shumë mnë lojë dhe debate, ku gjatë ditës së sotme është përballur keq me Eglën.









Teksa i kërkonte llogari për disa fjalë të Eglës, Ilnisa iu drejtua me fjalët “Ta tha miku yt Juli që i përdore gruan? I the si e bën me gruan në një formë skandaloze? Ke ndonjë qëllim në jetë përveçse se të shpifësh?”.

Ndërsa aktorja vendosi ta injorojë moderatoremn.

Debati:

Ilnisa: Ta tha miku yt Juli që i përdore gruan? I the si e bën me gruan në një formë skandaloze? Ke ndonjë qëllim në jetë përveçse se të shpifësh? S’ke ku rrotullohesh o Egla, se do i biesh rreth e qark pishën, prap tek unë do përfundosh?

Egla: Dua vetëm të të heq qafe…

Ilnisa: Pse shpif dhe bazohesh vetëm tek shpifja? Pse je zgjuar në mëngjes me idenë që unë do të heq nga puna dhe më ke vënë në gojë fjalë që unë si kam thënë?

