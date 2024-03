“Edhe Ceno Klosi e ka vendin në burg, si drejtori i ARRSH”- Gazment Bardhi: Dy personat që mbronin “shpatullat” e Ballukut, duke blerë vota në Dibër

“Një tjetër leksion që kemi marrë nga Dibra dhe u përpoqëm që ta bëjmë realitet, ishte nevoja për bashkim. Sa herë që keni qenë të bashkuar, e keni mundur PS. Lajmi i mirë për demokratët e Dibrës dhe të gjithë demokratëve në mbarë Shqipërinë, është që pas 2 vitesh, PD është më e bashkuar dhe më e fortë, gati për t’u përballur me betejën për zgjedhjen e 2025-ës. Nëse do të masës qeverisjen e Ramës, shiko Rrugën e Arbrit. Rruga është gjysmë e shkatërruar, dhe e painuguruar. Paratë shkojnë te xhepat e ministrave dhe drejtorëve, që më pas me paratë e korrupsionit, vinë dhe blejnë dinjitetin e shqiptarëve të rrënuar.