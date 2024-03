FOTO/ Meritoni tha se djali i tij vuan nga autizmi, reagon ish-partnerja e tij: E vërteta triumfon gjithmonë! Shihemi së shpejti

Gjatë Prime-t të së shtunës (23 mars), Meritoni ka treguar se djali i tij vuan nga autizmi dhe kjo ka qenë arsyeja pse ai ka vendosur të bëhet pjesë e formatit.









“Loari është më autizëm dhe kjo është arsyeja që kam ardhur në këtë shtëpi që nëse fitoj të përgjigjem për djalin.

Kam shumë emocione kur flas për djalin tim kam shumë muaj që nuk flas dhe nuk e shoh as ne kamerë telefoni. Ishim 22- vjeç kur e kuptuam që do bëheshim prindër. Nuk kam qenë kur ka lindur djali ja kam dëgjuar zërin nga telefoni sepse nuk kishim viza, pandemia edhe disa probleme që kisha me bashkëshorten e kam takuar djali kur ishte 2 vjeç e kam të vështir të flas.

Kam pasur probleme me ish-bashkëshorten ka muaj që nuk e di si është a ka ecur. Më ka marr malli dua të shoh ndonjë video apo diçka uroj që një dite të behet burrë dhe do ta kuptoj ndarjen tonë do ti kërkoj falje djalit tim dhe do mundohem të jem shembulli me i mirë për të”, tha ai.

Pas kësaj deklarate ka reaguar edhe ish-bashkëshortja e Meritonit. Ajo përmes një instastory, ka postuar foton e djalit me mbishkrimin: “Mos u shqetëso vogëlush, e vërteta gjithmonë fiton! Së shpejti…”.

