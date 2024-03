Afera me Inceneratorët/ SPAK merr të pandehur edhe Erjola Hoxhën, bashkëjetuesen e Arben Ahmetajt

Prokuroria e Posaçme ka marrë të pandehur për çështjen e inceneratorit të Elbasanit, Erjola Hoxhën, bashkëjetuesen e ish-zv/kryeministrit Arben Ahmetaj.









Një ditë më parë, SPAK i ka komunikuar akuzat për “fshehje dhe mosdeklarim të pasurisë”, si dhe ‘pastrim parash’.

Akuza iu komunikua avokatëve pasi Hoxha ndodhet në arrati me ish zv. Kryeministrin, i cili është në kërkim po për të njëjtën aferë. Akuza iu komunikua avokatëve pasi Hoxha ndodhet në arrati me ish zv. Kryeministrin, i cili është në kërkim po për të njëjtën aferë.

Edhe ish-bashkëshortja e Ahmetajt, Albina Macka është marrë e pandehur nga SPAK dhe një ditë më parë i janë komunikuar akuzat për aferën e inceneratorit të Elbasanit. Ajo akuzohet për dy vepra penale ‘Fshehje pasurie’ dhe ‘Pastrim të produkteve të veprës penale’.

Kujtojmë Prokuroria e Posaçme i ka komunikuar akuzat për aferën e inceneratorëve ish-zv.kryeministrit, Arben Ahmetaj përmes avokatit të tij.

Ndaj Arben Ahmetajt janë ngritur akuzat për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie. Avokati i ishzv.kryeministrit, Henrik Ligori, nuk pranoi të bënte komente për mediat, por deklaroi se iu ishte komunikuar zyrtarisht akuza. Përfaqësuesit ligjor të Arben Ahmetaj, i cili ka kërkuar azil në Zvicër, i janë bërë me dije të gjitha aktet e fashikullit hetimor në ngarkim të ishzv.kryeministrit. Zyrtarisht janë tre të pandehur për aferën e inceneratorëve, Klodian Zoto, Mirel Mërtiri dhe Arben Ahmetaj.

Ahmetaj, sipas hetimeve të kryera nga SPAK, në kohën kur ka mbajtur poste të rëndësishme në kabinetin qeveritar, ka përfituar nga bosët e inceneratorëve ryshfete të ndryshme nga pasuri të paluajtshme, pagesa të udhëtimeve dhe dhurata të ndryshme. Ndërkohë që të tre këta persona vijojnë të jenë në kërkim nga drejtësia jonë, ata flasin për mediat edhe nga arratia, duke mohuar akuzat e ngritura nga Prokuroria e Posaçme. Vitin e kaluar, me anë të një investigimi të BIRN u dhanë detaje konkrete, që lidheshin me përfitimin dhe mekanizmat që ishin ndjekur në rastin e ishnumrit dy të qeverisë sonë.

DOSJA HETIMORE

Sipas dosjes hetimore, Ahmetaj ka përfituar së paku 491 mijë euro ryshfet dhe një vilë nga biznesmenët e inceneratorëve dhe një vilë tjetër nga biznesmeni kontrovers, Mond Bego. Një nga skemat lidhet me një investim që Arben Ahmetaj besohet se ka kryer në kompaninë Sheron, një kompani ndërtimi në Tiranë. Pronari i kompanisë u ka deklaruar prokurorëve se marrëdhënien e ka pasur realisht me Ahmetajn, por në dokumente rezultonte ishbashkëshortja e tij. Historia nis në vitin 2005, kur sipas deklaratës në prokurori të pronarit të kompanisë, Flamur Shena, personi investitor është Arben Ahmetaj. Kompania ka marrë leje ndërtimi për një pallat në Selitë nga Bashkia e Tiranës, në atë kohë, nën drejtimin e Edi Ramës.

Prokuroria vëren se Ahmetaj dhe ish-bashkëshortja duket se kanë gënjyer në deklaratën e tyre vjetore të pasurisë, duke deklaruar si burim investimi të ardhurat nga dividentët dhe shitja e aksioneve te kompania “Hermes”. Sipas prokurorisë, shitja e “Hermes” i siguroi Ahmetajt 447 mijë euro dhe ish-bashkëshortes 298 mijë euro, por kjo ka ndodhur vetëm në vitin 2008, ndërkohë që investimi në kompaninë “Shenon” daton nga viti 2006 deri në vitin 2009. “Në lidhje me këtë investim, hetimet vazhdojnë për të identifikuar ligjshmërinë e burimit të të ardhurave, duke pasur parasysh se nga shitja e aksioneve, të ardhurat kanë ardhur më datë 11.06.2008, ndërkohë që investimi ka filluar të paktën që në vitin 2006”, – shkruan prokuroria. Projekti i pallatit duket se ka qenë një investim me potencial të lartë fitimprurës, por duket se punimet nuk kanë ecur siç duhet dhe administratorja ka deklaruar para prokurorëve se ashensorët nuk janë vënë për shkak se nuk kishte shumë njerëz dhe se ajo nuk e dinte se çfarë bëhej që nga viti 2011.

NJOFTIMI I MBYLLJES SË HETIMEVE

Pesë ditë më parë SPAK bëri me dije se ka përfunduar hetimet ndaj ish-zëvendëskryeministrit Arben Ahmetaj, i dyshuar për korrupsion pasiv të funksionarëve të lartë, fshehje të pasurisë dhe pastrim parash. Për shkak se ishfunksionari vijon të jetë në arrati dhe ndaj tij është lënë në fuqi masa “arrest me burg” në mungesë për aferën e inceneratorëve, prokurorët kishin njoftuar avokatët e tij për njoftimin e akuzës. SPAK nuk dha asnjë shpjegim nëse ka apo jo akuzë zyrtare ndaj Ahmetajt më datë 21 mars, që dyshohet se përftoi favore sikurse udhëtimet luksoze si dhe kreu korrupsion. Po atë ditë u bë me dije nga avokati që përfaqëson të dyshuarin Klodian Zoto, se komunikimi i akuzës nuk ishte bërë i mundur gjatë ditës. E njëjta gjë ka ndodhur edhe për Mirel Mërtirin. SPAK kishte thirrur dhe ish-bashkëshorten e Ahmetajt, Albina Mançka, e cila u përfaqësua nga avokati Ermir Beta përballë agjentëve të BKH-së. Mbrojtësi u shpreh se do të njihet me aktet e fashikullit javën që vjen, kohë në të cilën do të sqarojë edhe pozitën e saj, nëse do t’i komunikohet apo jo akuzë.