Vetting/ Ministrja Balluku nuk i ndali pagesat për Inceneratorët që s’djegin dhe nuk prodhojnë energji! Eksperti: Po krijohen varre me mbeturina

EMISIONI VETTING



Por çfarë ndodhi me inceneratorët?

Në 14 dhjetor 2021, Gjykata e Posaçme do të sekuestronte inceneratorin e Elbasanit me kërkesë të SPAK-ut, i cili u vendos nën administrimin e Agjencisë së Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara. Kjo e fundit, në vitin 2022 do ia kalonte me qira impiantin Bashkive të Qarkut Elbasan, të cilat krijuan kompaninë publike “ECO-ELB”.