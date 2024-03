Vetting/ Shtohet lista e akuzave për drejtorin e Tatimeve! Ceno Klosi i përfshirë tek skema e Inceneratorëve! Si e shiti Belinda Balluku ‘ushtarin’ e saj në Kuvend!

Pas deklarimit zyrtar për vendosjen nën hetim nga SPAK, nën akuzën për “korrupsion”, “abuzim me detyrën” dhe “falsifikim të dhënash” dhe “mashtrim”, për Ceno Klosin mësohet se janë hapur edhe hetime të reja lidhur jo vetëm me funksionin aktual, por edhe me detyrat e tij të mëparshme si dhe për pasurinë e tij.