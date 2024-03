Pritet të rikonfirmohet/ Ambasadori i ri amerikan në Shqipëri del para Komitetit të Jashtëm të Senatit më 16 prill

Në rast se kandidatura e tij miratohet nga Senati, diplomati Kostelançik do të zevëndësojë ambasadoren amerikane Yuri Kim, e cila u largua nga Shqipëria më datë 25 qershor 2023, teksa mori një post me rëndësi në Departamentin Amerikan të Shtetit. Ambasada amerikane në vendin tonë drejtohet aktualisht nga i ngarkuari me punë, David Uizner.