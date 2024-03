“Ke gënjyer të gjithë shqiptarët!”- Egla pyet Meritonin nëse ka qënë i martuar, agravon debati: Na bëre gjynahqarin! Nuk kemi lindur dje, do ishe me vizë po të…

Një debat ka ndodhur mes Egla Cenos dhe Meriton Mjekiqit në “Big Brother VIP”, pasi aktorja ka pyetur vazhdimisht moderatorin nëse ai ka qenë apo jo i martuar me ish-partneren e tij, me të cilin ka edhe një djalë.









Aktorja e ka cilësuar gënjeshtër rrëfimin e Meritonit për marrëdhënien me ish-partneren dhe djalin e tij, ku zbuloi se i biri Loari, ishte autik dhe se nuk e kishte takuar prej një kohe të gjatë, për shkak të mungesë së vizës për të shkuar në Austri.

“Po të ishe i martuar, do ishe me vizë, ti the s’kam vizë, ajo jetonte në Austri. Na tregove një gënjeshtër. Na bëre gjynahqarin! Ke gënjyer të gjithë shqiptarët”, është shprehur Egla.

Nga ana tjetër, Meritoni e ka injoruar aktoren, duke i thënë “ç’të intereson ty”.

Pjesë nga debati:

Egla: Ke qenë i martuar me ish-gruan tende? Ke qenë apo jo?

Mertioni: Po vazhdon të tregohesh shumë keq, por unë e di që ti ndoshta kështu mundesh me qëndru në këtë shpi.

Egla: Po ma trego mo, ke qenë apo jo i martuar, se na ke treguar një histori, pse nuk e tregon deri në fund? Se po të ishe i martuar do ishe me vizë, ti the s’kam vizë, ajo jetonte në Austri.

Meritoni: Çfarë të intereson ty?

Egla: Sepse na tregove një gënjeshtër! Ke treguar copëza gënjeshtrash. Nuk kemi lindur dje!

Meritoni: Ti teta Eglantina, definitivisht je shembulli më i keq që mund të mund të japësh në këtë shpi.

Egla: Lëri gratë i dashur nipçe! Nipçe, do më kthesh përgjigje për gruan apo jo? Ishte i martuar për të ikur me vizë? Gënjeve, ke gënjyer të gjithë shqiptarët, nëse nuk e ke treguar siç duhet, se mund të ikje në Austri po të ishe i martuar. The nuk kisha vizë, na bëre gjynahqarin, mund të kishe vizë po të ishe i martuar.

